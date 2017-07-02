Руслан Проводников: Пакьяо уже всем все доказал
Бывший чемпион WBO в первом полусреднем весе Руслан Проводников прокомментировал поражение филиппинца Мэнни Пакьяо от австралийца Джеффа Хорна.
«Мой друг Мэнни, не о чем переживать, мы знаем, что ты не проиграл этот бой, и что ты никому и ничего не должен доказывать. Ты всегда скромен, но заслуживаешь всех похвал. Великий человек. Величайший спортсмен. Очень счастлив, что могу назвать тебя своим другом. Я с тобой, мой друг. И я, и моя команда всегда будем поддерживать тебя», - написал Проводников в своем инстаграме.
Для филиппинца это поражение стало седьмым в карьере, при 59 победах, 38 из которых нокаутом. В активе Хорна теперь 17 побед (11 – нокаутом), одно поражение и одна ничья.
Мой друг Мэнни, не о чем переживать, мы знаем что ты не проиграл этот бой, и что ты никому и ничего не должен доказывать! Ты всегда скромен, но заслуживаешь всех похвал! Великий человек! Величайший спортсмен! Очень счастлив что могу назвать тебя своим другом!!! Я с тобой мой ДРУГ! И я и моя команда всегда будем поддерживать тебя! ...✊✊✊ My friend Manny, don't worry about it, you don't have to prove anything to anyone, we all know that you didn't lost this fight! You always were humble! But you deserve all of the credits in the world! Great person and greatest athlete! I'm extremely proud to call you My Friend!!! I'm always with you my Friend! And me and my team will always support you!!!🙏🙏🙏 ... @mannypacquiao #team #vkteam #teamRP #teamruslan #teamprovodnikov #teampac #pacman #mannypacquiao #friend #respect #champion #legend #philippines #brother #друг #бокс #чемпион #братаство #Россия #Проводников #югра