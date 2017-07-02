Руслан Проводников: Пакьяо уже всем все доказал

Бывший чемпион WBO в первом полусреднем весе Руслан Проводников прокомментировал поражение филиппинца Мэнни Пакьяо от австралийца Джеффа Хорна.

«Мой друг Мэнни, не о чем переживать, мы знаем, что ты не проиграл этот бой, и что ты никому и ничего не должен доказывать. Ты всегда скромен, но заслуживаешь всех похвал. Великий человек. Величайший спортсмен. Очень счастлив, что могу назвать тебя своим другом. Я с тобой, мой друг. И я, и моя команда всегда будем поддерживать тебя», - написал Проводников в своем инстаграме.

Для филиппинца это поражение стало седьмым в карьере, при 59 победах, 38 из которых нокаутом. В активе Хорна теперь 17 побед (11 – нокаутом), одно поражение и одна ничья.