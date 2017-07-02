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Кирилл Легчаков: Правильно донести информацию до хоккеистов - половина успеха

Источник:  Russia HockeyКомментарии

Новый тренер по физподготовке «Авангарда» Кирилл Легчаков рассказал о своей работе в омском клубе.

- В чем ваши, как тренера по ОФП, «фишки»?
- Сегодня в мировом хоккее никаких личных «фишек», пожалуй, не осталось - все всем известно, все начитаны, все образованы. Поэтому на первое место выходит системность работы, внимание к каждой детали. Еще очень важно, чтобы игроки тебя услышали, поняли, приняли. Правильно донести информацию - половина успеха.

- В последние годы КХЛ активно берет у НХЛ многие методики подготовки. В частности, некоторые игроки, вернувшиеся в КХЛ из-за океана, не уверены в том, что нужна тяжелая «земля» - и настаивают преимущественно на велоработе. Ваш комментарий.
- Я считаю, что самое главное - баланс между «землей», бегом и  вело. Надеемся, в нашем плане, который после 3 июля мы предложим «Авангарду», этот баланс найден.

- Откроете первые пункты плана?
- Никаких секретов. Первая неделя -  с пятого июля трудимся в Омске. Тесты, втягивающая и аэробная работа, зал. Вторая неделя - с 12 до 19 июля - ежедневные двухразовые тренировки «лед - зал» и «зал - лед». Далее отправляемся в Германию, в Фюссен, где к двухразовым тренировкам добавятся два контрольных матча. Постепенно работа корректируется в сторону специализации.

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