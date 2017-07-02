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Мэтт Митрион: Готов провести еще один бой с Емельяненко

Источник:  ИзвестияКомментарии

Американский боец смешанных единоборств Мэтт Митрион заявил, что готов провести реванш с Федором Емельяненко.

«Если ваш чемпион этого хочет, то, безусловно, я не могу ему отказать. Но решение остается за руководством организации. Я готов к бою с любым соперником», - цитируют Митриона «Известия».

Напомним, что Митрион в недавнем бою победил Емельяненко на второй минуте первого раунда нокаутом.

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