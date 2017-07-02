Марко Фабиан: Организация Кубка конфедераций просто великолепна

Полузащитник сборной Мексики Марко Фабиан поделился мнением о организации Кубка конфедераций в России.

«В России все организовано прекрасно. Все мои партнеры по сборной считают, что здесь здорово, и мы отлично себя чувствуем у вас в стране. Надеюсь, через год нам удастся вернуться сюда и поучаствовать в чемпионате мира. Уверен, что он также пройдет на высоком уровне.

Пока что я был только в двух российских городах: Сочи и Казани. Они оба прекрасны и готовы к таким соревнованиям. Даже не могу сказать, где мне понравилось больше. Отличные стадионы, инфраструктура. Если мы пробьемся на Кубок мира в 2018-м, то не принципиально, где именно будет расположен наш тренировочный лагерь. Все поля, на которых мы занимались, в отличном состоянии. Думаю, и через год с этим проблем не будет», - приводят слова Фабиана «Известия».

Напомним, матч за третье место между Португалией и Мексикой состоится сегодня, 2 июля и начнется в 15:00 по московскому времени.