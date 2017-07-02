Рэп-исполнитель Снуп Догг будет комментировать бои UFC
Источник: Bleacher ReportКомментарии
Известный американский рэпер Снупп Догг дебютирует в качестве комментатора поединков UFC, заявил президент организации Дэйн Уайт.
«Снуп давно хотел поучаствовать в чем-то подобном. Он большой фанат спорта и хочет работать комментатором, так что это отличная возможность попробовать», - цитирует Уайта Bleacher Report.
Отметим, что Снупп Дог ранее неоднократно заявлял, что является поклонником смешанных единоборств.
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