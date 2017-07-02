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Лукас Моура может перейти в «Рому»

Источник:  Corriere dello SportКомментарии

Полузащитник французкого «ПСЖ» Лукас Моура может стать игроком итальянской «Ромы.

Как информирует Corriere dello Sport, стороны близки к договоренности о трансфере. Спортивный директор «Интера» Мончи уже провел встречу с руководством парижского клуба.

Отметим, что авторитетный портал transfermarkt.de оценивает стоимость Моуры в 38 миллионов евро.

В минувшем сезоне 24-летний Моура провел 53 матча за «ПСЖ» и забил 19 мячей при 11 голевых передачах.

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