Лукас Моура может перейти в «Рому»
Источник: Corriere dello SportКомментарии
Полузащитник французкого «ПСЖ» Лукас Моура может стать игроком итальянской «Ромы.
Как информирует Corriere dello Sport, стороны близки к договоренности о трансфере. Спортивный директор «Интера» Мончи уже провел встречу с руководством парижского клуба.
Отметим, что авторитетный портал transfermarkt.de оценивает стоимость Моуры в 38 миллионов евро.
В минувшем сезоне 24-летний Моура провел 53 матча за «ПСЖ» и забил 19 мячей при 11 голевых передачах.
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