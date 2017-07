Мэнни Пакьяо: Я готов к реваншу с Хорном

Экс-чемпион мира по версии WBO в полусреднем весе прокомментировал свое поражение в поединке с австралийцем Джеффом Хорном.

- Это решение судей. Я принимаю и уважаю его. К реваншу я готов без всяких сомнений. В нашем контракте была прописана опция реванша. Надеюсь, с этим не возникнет никаких трудностей, - заявил Пакьяо.

