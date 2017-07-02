Джефф Хорн: Думал, что если смогу победить Пакьяо, то только нокаутом

Австралиец Джефф Хорн прокомментировал свою сенсационную победу над Мэнни Пакьяо.

- Был уверен, что добыть победу по очкам будет сложнее, чем нокаутировать Мэнни. Бой был очень близким... До поединка я думал, что если и выиграю, то только нокаутом, - заявил Хорн.

Напомним, 12-раундовый бой прошел на 55-тысячной арене «Санкорп Стэдиум» в австралийском Брисбене и завершился победой хозяина ринга единогласным решением судей – 117:111, 115:113, 115:113.

Для филиппинца это поражение стало седьмым в карьере, при 59 победах, 38 из которых нокаутом. В активе Хорна теперь 17 побед (11 – нокаутом), одно поражение и одна ничья.