Джефф Хорн: Думал, что если смогу победить Пакьяо, то только нокаутом
Источник: BoxingsceneКомментарии
Австралиец Джефф Хорн прокомментировал свою сенсационную победу над Мэнни Пакьяо.
- Был уверен, что добыть победу по очкам будет сложнее, чем нокаутировать Мэнни. Бой был очень близким... До поединка я думал, что если и выиграю, то только нокаутом, - заявил Хорн.
Jeff Horn Shocks Manny Pacquiao in Blood-Filled Upset! https://t.co/GynyDw71L1 #boxing pic.twitter.com/xf5g8G0sU4— BoxingScene.com (@boxingscene) 2 июля 2017 г.
Напомним, 12-раундовый бой прошел на 55-тысячной арене «Санкорп Стэдиум» в австралийском Брисбене и завершился победой хозяина ринга единогласным решением судей – 117:111, 115:113, 115:113.
Для филиппинца это поражение стало седьмым в карьере, при 59 победах, 38 из которых нокаутом. В активе Хорна теперь 17 побед (11 – нокаутом), одно поражение и одна ничья.
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