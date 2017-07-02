Константин Симчук войдет в тренерский штаб «Кузни»
Источник: ХК «Металлург» (Новокузнецк)Комментарии
Тренерский штаб новокузнецкого «Металлурга» пополнит известный в прошлом вратарь Константин Симчук, сообщается на официальном сайте сибирского клуба.
Симчук и Андрей Евстафьев будут помогать главному тренеру команды Вадиму Шахрайчуку.
Симчук завершил игровую карьеру в 2013 году. В России выступал за «Спартак», «Салават Юлаев», «Сибирь», магнитогорский «Металлург», ХК МВД и ЦСКА.
По окончании профессиональной карьеры перешел на тренерскую работу. Вместе с Шахрайчуком работал в киевском клубе «Дженералз», который в 2016 году завоевал серебряные медали чемпионата Украины.
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