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Константин Симчук войдет в тренерский штаб «Кузни»

Источник:  ХК «Металлург» (Новокузнецк)Комментарии

Тренерский штаб новокузнецкого «Металлурга» пополнит известный в прошлом вратарь Константин Симчук, сообщается на официальном сайте сибирского клуба.

Симчук и Андрей Евстафьев будут помогать главному  тренеру команды Вадиму Шахрайчуку.

Симчук завершил игровую карьеру в 2013 году. В России выступал за «Спартак», «Салават Юлаев», «Сибирь», магнитогорский «Металлург», ХК МВД и ЦСКА.

По окончании профессиональной карьеры перешел на тренерскую работу. Вместе с Шахрайчуком работал в киевском клубе «Дженералз», который в 2016 году завоевал серебряные медали чемпионата Украины.

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