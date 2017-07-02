Константин Симчук войдет в тренерский штаб «Кузни»

Вячеслав Быков: Не думаю, что школа «Кузни» может распасться, но мы должны им помочь

Известный российский тренер Вячеслав Быков прокомментировал мнение, что с исключением новокузнецкого «Металурга» из КХЛ этот клуб может потерять свою школу.