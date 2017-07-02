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Халк посетит финал Кубка конфедераций

Источник:  ТАССКомментарии

Нападающий «Шанхай СИПГ» Халк прилетел в Петербург на финальный матч Кубка конфедераций-2017.

– Я прилетел в Петербург вчера, чтобы посетить финал Кубка конфедераций. Фаворитом будет сборная Чили, за которую я и буду болеть, – приводит слова Халка ТАСС.

Напомним, в финале Кубка конфедераций сыграют Чили и Германия. Матч пройдет 2 июля на стадионе «Санкт-Петербург» и начнется в 21:00.

С 2012 по 2016 год Халк выступал за «Зенит». В составе петербургского клуба он провел 147 матчей и забил 77 голов.

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