Халк посетит финал Кубка конфедераций
Источник: ТАССКомментарии
Нападающий «Шанхай
СИПГ» Халк прилетел в Петербург на финальный матч Кубка конфедераций-2017.
– Я прилетел в Петербург вчера, чтобы посетить финал Кубка
конфедераций. Фаворитом будет сборная Чили, за которую я и буду болеть, –
приводит слова Халка ТАСС.
Напомним, в финале Кубка конфедераций сыграют Чили и
Германия. Матч пройдет 2 июля на стадионе «Санкт-Петербург» и начнется в 21:00.
С 2012 по 2016 год Халк выступал за «Зенит». В составе
петербургского клуба он провел 147 матчей и забил 77 голов.
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