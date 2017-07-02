Серж Ибака: Я родился в городе-миллионике, а не джунглях

Форвард Серж Ибака, ныне пребывающий в статусе свободного агента, прокомментировал слухи о том, что его реальный возраст больше указанного в паспорте.

«Я разочарован теми недалекими людьми, которые пытаются распространять подобные слухи. Жаль, что даже в наше время остались предрассудки о жителях Африки. Я родился в столице Конго – Браззавиле, население которого больше миллиона человек.

Моя семья была обеспеченной и я получил хорошее образование, я родился не в джунглях», - написал Ибака в своем твиттере.

Прошедший сезон Ибака провел в «Торонто Рэпторс», за 31 минуту на паркете набирая 14 очков и делая семь подборов.