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Нападающий «Барселоны» Эль-Хаддади отказался от перехода в «Зенит»

Источник:  Sport.esКомментарии

Нападающий «Барселоны» Мунир Эль-Хаддади отказался перейти в «Зенит», сообщает Sport.es.

Как пишет издание, 21-летний испанец «хочет найти более стабильный и сильный проект».

Ранее СМИ сообщали, что «Зенит» был готов заплатить за Эль-Хаддади 20 миллионов евро.

Напомним, минувший сезон игрок провел на правах аренды в «Валенсии». За «летучих мышей» он сыграл 36 матчей, забил семь мячей и отдал три результативных передачи.

За основной состав «Барселоны» нападающий забил десять голов и отдал десять голевых передач в 45 матчах. 

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