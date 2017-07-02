Алексей Зайцев: Медаль на Олимпиаде-2018 посвящу дочери

Бобслеист сборной России и супруг Алии Мустафиной Алексей Зайцев заявил, что завоеванные медали на Олимпийских играх в Южной Корее посвятит своей дочери.

«Для нас с Алией рождение ребенка — самое важное событие в жизни. У нас все отлично, здоровье у дочки шикарное. Все замечательно! Конечно, поначалу немного тяжело справляться, но это ждет всех родителей. Если выиграю медаль на Олимпийских играх в Южной Корее, посвящу ее нашей дочке.

Рождение ребенка очень мотивирует. Это действительно придает силы — когда думаешь о родных, что тебя дома ждут.

Подготовка к олимпийскому сезону у нас началась практически сразу, как закончился предыдущий сезон. Мы почти не отдыхали, все-таки важнейший старт впереди — Олимпиада в Пхенчхане. Мы не расслабляемся. Самая главная цель у меня, как и у всех ребят, — выступить на Играх по максимуму, олимпийское золото. И, конечно, хотелось бы, чтобы не было проблем у сборной России, как перед Олимпиадой в Рио, и никакие доклады Макларена нам не мешали выступать», - приводит слова Зайцева «Р-Спорт».

Напомним, зимняя Олимпиада-2018 пройдет в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.