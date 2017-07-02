Массимилиано Аллегри: Не пытался удержать Погба в «Ювентусе»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри признался, что не отговаривал полузащитника Поля Погба от перехода в «Манчестер Юнайтед».

«Я был изначально против трансфера Погба, но когда клуб озвучил мне сумму…

Кто лучше, Погба или Дибала? Первый более физически развит, обладает редкими данными, что делает его почти уникальным. А Пауло более легок, грациозен, за ним приятно смотреть», - цитирует Аллегри Sky Italiа.

Напомним, летом 2016 года Погба перешел из «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед», сумма сделки составила 100 миллионов евро.