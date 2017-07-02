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Валер Жермен: Мбаппе лучше остаться в «Монако»

Источник:  RMCКомментарии

Нападающий «Марселя» Валер Жермен выразил надежду, что нападающий «Монако» Килиан Мбаппе продолжит карьеру в составе монегасков.

«Если Килиан никуда не уйдет, то сделает правильный выбор, потому что здесь он будет расти и совершенствоваться. А перейти в команду выше уровнем он всегда успеет. Сейчас ему нужно попробовать провести новый сезон уже в качестве лидера, а не просто молодого парня с большим потенциалом», - цитирует Жермена RMC.

Отметим, что интерес к Мбаппе проявляют «Реал» и «Арсенал».

В прошедшем сезоне 18-летний нападающий провел 44 матча за «Монако» и забил 26 мячей при 14 голевых передачах.

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