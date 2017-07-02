Боб Арум: Пакьяо сделал достаточно для победы над Хорном
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум прокомментировал результат поединка Мэнни Пакьяо - Джефф Хорн.
- Это был близкий бой. Но я полагаю, что Мэнни сделал достаточно для победы над Хорном, - заявил 85-летний Арум, представляющий интересы обоих боксеров.
Bob Arum: It Was Close, I Thought Manny Pacquiao Won https://t.co/4RgRqkwJum #boxing pic.twitter.com/I5vVYcojGt— BoxingScene.com (@boxingscene) 2 июля 2017 г.
Напомним, 12-раундовый бой прошел на 55-тысячной арене «Санкорп Стэдиум» в австралийском Брисбене и завершился победой хозяина ринга единогласным решением судей – 117:111, 115:113, 115:113.
Для филиппинца это поражение стало седьмым в карьере, при 59 победах, 38 из которых нокаутом. В активе Хорна теперь 17 побед (11 – нокаутом), одно поражение и одна ничья.
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