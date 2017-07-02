Боб Арум: Пакьяо сделал достаточно для победы над Хорном

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум прокомментировал результат поединка Мэнни Пакьяо - Джефф Хорн.

- Это был близкий бой. Но я полагаю, что Мэнни сделал достаточно для победы над Хорном, - заявил 85-летний Арум, представляющий интересы обоих боксеров.

Напомним, 12-раундовый бой прошел на 55-тысячной арене «Санкорп Стэдиум» в австралийском Брисбене и завершился победой хозяина ринга единогласным решением судей – 117:111, 115:113, 115:113.

Для филиппинца это поражение стало седьмым в карьере, при 59 победах, 38 из которых нокаутом. В активе Хорна теперь 17 побед (11 – нокаутом), одно поражение и одна ничья.