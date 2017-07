Сведберг заключил контракт на год с «Миннесотой»

Бывший голкипер «Салавата Юлаева» Никлас Сведберг заключил двусторонний контракт с «Миннесотой». Об этом информирует официальный сайт «Уайлд».

Как сообщается, соглашение с голкипером рассчитано на один год с зарплатой в 700 тысяч долларов.

🇸🇪MinneSweda! #mnwild agrees to terms with Niklas Svedberg on a one-year, two-way contract ($700,000/$350,000) → https://t.co/aPEslF6AR4 pic.twitter.com/0Gb6s5HcLK