Сведберг заключил контракт на год с «Миннесотой»

Бывший голкипер «Салавата Юлаева» Никлас Сведберг заключил двусторонний контракт с «Миннесотой». Об этом информирует официальный сайт «Уайлд».

Как сообщается, соглашение с голкипером рассчитано на один год с зарплатой в 700 тысяч долларов.

Добавим, что 27-летний Сведберг последние два года выступал в КХЛ за «Салават Юлаев». В минувшем сезоне Сведберг провел 48 матчей в КХЛ и одержал 14 побед с процентом отраженных бросков 89,7 и коэффициентом надежности 2,99.

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