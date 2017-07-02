Сведберг заключил контракт на год с «Миннесотой»
Источник: ХК «Миннесота Уайлд»Комментарии
Бывший голкипер «Салавата Юлаева» Никлас Сведберг заключил двусторонний контракт с «Миннесотой». Об этом информирует официальный сайт «Уайлд».
Как сообщается, соглашение с голкипером рассчитано на один год с зарплатой в 700 тысяч долларов.
🇸🇪MinneSweda! #mnwild agrees to terms with Niklas Svedberg on a one-year, two-way contract ($700,000/$350,000) → https://t.co/aPEslF6AR4 pic.twitter.com/0Gb6s5HcLK— Minnesota Wild (@mnwild) 1 июля 2017 г.
Добавим, что 27-летний Сведберг последние два года выступал в КХЛ за «Салават Юлаев». В минувшем сезоне Сведберг провел 48 матчей в КХЛ и одержал 14 побед с процентом отраженных бросков 89,7 и коэффициентом надежности 2,99.
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