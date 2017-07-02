Станислав Драгун стал игроком БАТЭ
Источник: ФК БАТЭКомментарии
Полузащитник «Оренбурга» Станислав Драгун перешел в белорусский БАТЭ.
Как сообщает официальный сайт борисовчан, также за Драгуном охотились команды из РФПЛ, Польши и Израиля.
В прошедшем сезоне Драгун принял участие в 11 матчах за «Оренбург», ранее выступал за «Крылья Советов» и «Динамо».
За сборную Белоруссии Драгун провел 42 матча, забил пять голов и отдал три результативных передачи.
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