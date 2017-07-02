Голкипер Тейлор перешел в «Оттаву»

«Оттава» заключила контракт на один год с вратарем Дэнни Тейлором. Об этом информирует официальный сайт «Сенаторз».

Как сообщается, зарплата голкипера на уровне составит 850 тысяч долларов.

В прошедшем сезоне Тейлор выступал в КХЛ за «Медвешчак» и «Сибирь». В 46 матчах регулярного чемпионата голкипер одержал 19 побед с процентом отражённых бросков 93,6 и коэффициентом надёжности 1,94.

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