Голкипер Тейлор перешел в «Оттаву»
Источник: ХК «Оттава Сенаторз»Комментарии
«Оттава» заключила контракт на один год с вратарем Дэнни Тейлором. Об этом информирует официальный сайт «Сенаторз».
Как сообщается, зарплата голкипера на уровне составит 850 тысяч долларов.
В прошедшем сезоне Тейлор выступал в КХЛ за «Медвешчак» и «Сибирь». В 46 матчах регулярного чемпионата голкипер одержал 19 побед с процентом отражённых бросков 93,6 и коэффициентом надёжности 1,94.
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