Сергей Ткачев: В ЦСКА мне дали понять: сейчас лучше уйти в аренду

Полузащитник Сергей Ткачев рассказал, как состоялся его переход из ЦСКА в «Арсенал», за который он будет выступать на правах аренды.

- Хочу сказать спасибо руководству «Арсенала», которое четко дало понять, что они во мне заинтересованы. Это очень приятно, - сказал игрок. - Я ни секунды не раздумывал и принял предложение из Тулы. Тем более, что в ЦСКА мне дали понять: сейчас лучше уйти в аренду. Теперь остается познакомиться с ребятами, влиться в коллектив и начать помогать команде.

- С кем из футболистов «Арсенала» Вы лично знакомы?

- С Максимом Беляевым в свое время пересекались в «Локомотиве». Вместе с Игорем Горбатенко играли в «Урале». Хорошо знаком с Владиславом Рыжковым, так как он мой земляк. Против многих ребят играл в премьер-лиге. Думаю, у меня не возникнет проблем в общении, я парень компанейский и стараюсь находить с людьми общий язык. С нетерпением жду знакомства с командой и первой тренировки.

- Довелось ли Вам поработать с Божовичем в «Локомотиве»?

- Да, довелось. Но совсем немного, так как в том сезоне я на правах аренды ушел в «Кубань». Думаю, у нас сейчас будет время лучше узнать друг друга.