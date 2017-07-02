Агент Радулова: Возвращение Александра в Москву никак не связано с его хоккейным будущим

Агент российского нападающего Александра Радулова Александр Черных прокомментировал возможное возвращение форварда в Россию.



- Сейчас он едет в Москву, пока это никак не связано с его хоккейным будущем, он отдыхал и возвращается домой. Пока контракт в НХЛ Александр не заключил, идут только предварительные разговоры. Если из НХЛ не поступит предложения, которое нас устраивает, то будем играть здесь, в России. Другие лиги, кроме КХЛ, мы не рассматриваем, - передает слова Черных ТАСС.

Добавим, что Радулов провел в минувшем сезоне 82 матча регулярного чемпионата в составе «Монреаля» и набрал 61 (20+41) очко.