Агент Радулова: Ведем переговоры с четырьмя клубами НХЛ

Агент российского нападающего Александра Радулова Александр Черных рассказал, что форвард ведет переговоры с несколькими клубами Национальной хоккейной лиги.



- В НХЛ мы рассматриваем предложения со сроком контракта, однозначно, более трех лет, думаю, даже 5-6 лет. Конечно, все будет зависеть от финансов. За три года могут предложить такие деньги, что более длительное соглашение не понадобится. В НХЛ не за горами сборы, поэтому этот месяц должен нам что-то показать. Ведем переговоры с четырьмя клубами в НХЛ. Может быть, их будет больше, потому что на некоторые команды мы пока не выходили, - передает слова Черных ТАСС.

Добавим, что Радулов провел в минувшем сезоне 82 матча регулярного чемпионата в составе «Монреаля» и набрал 61 (20+41) очко.