Игорь Ларионов: Якуповым интересуются три серьезных клуба НХЛ

Агент Наиля Якупова, двукратный олимпийский чемпион и трехкратный обладатель Кубка Стэнли Игорь Ларионов рассказал, где может продолжить карьеру российский форвард.

1 июля игрок стал неограниченно свободным агентом после того, как «Сент- Луис» не сделал ему квалификационного предложения.

«Наилем интересуются три команды НХЛ. Надеемся, что в ближайшие день-два мы определимся. У этих трех команд очень большой интерес, они довольно-таки серьезные. Одна из них будет бороться за попадание в плей-офф и проводит омоложение состава», - сказал Ларионов.

В минувшем регулярном чемпионате за «Сент-Луис» в 40 матчах Якупов набрал 9 (3+6) очков.







