Марадона посетил «Хоккейный город» (фото)
Бывший нападающий
сборной Аргентины Диего Марадона, который в эти дни по приглашению «Советского
спорта» находится в России, посетил «Хоккейный город» в Петербурге.
«Хоккейный город» – многофункциональный спортивный комплекс рядом с Ледовым дворцом в Петербурге. Комплекс служит тренировочной базой для команд системы СКА.
Напомним, 2 июля в Петербурге состоится финальный матч Кубка
конфедераций-2017, в котором сыграют Германия и Чили. Встреча начнется в 21:00.
«Советский спорт» проведет ее текстовую трансляцию.
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