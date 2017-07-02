Читатели «Советского спорта» не видят фаворита в финале Кубка конфедераций

Сегодня в Санкт-Петербурге будет сыгран финальный матч Кубка конфедераций-2017.

Финальный матч состоится на стадионе «Санкт-Петербург».



В нем сойдутся действующие чемпионы мира сборная Германии и победители двух последних Кубков Америки - команда Чили.

Команды уже встречались друг с другом 22 июня во втором туре группового этапа. Та игра завершилась вничью - 1:1. На гол Алексиса Санчеса точным ударом ответил Ларс Штиндль.

Мнения читателей «Советского спорта» о том, кто окажется сильнее в финале, разделились примерно поровну. Но наибольшее количество человек ожидает победу немцев в основное время.

Напомним, букмекеры также отдают небольшое предпочтение подопечным Йоахима Лева.



Начало игры - в 21:00 по московскому времени. Мы проведем текстовую трансляцию финала Кубка конфедераций.