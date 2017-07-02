Ренату Санчеш: Приношу извинения за видео с деньгами
Полузащитник «Баварии» Ренату Саншеш принес извинения за видео с деньгами в руках.
«Есть такие вещи, которые говорят о наличии чувства юмора, а есть и откровенно глупые, неуместные шутки. Я приношу извинения за свое легкомысленное поведение, это произошло в атмосфере праздника. Мне очень жаль», - заявил Санчеш в своем инстаграме.
Renato Sanches counting hunnets pic.twitter.com/ORaY8EsFkN— Nii 😎 (@TheWallLindelof) 30 июня 2017 г.
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