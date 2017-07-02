Марадоне подарили свитер сборной России (фото)

Бывшему нападающему сборной Аргентины Диего Марадоне, который в эти дни по приглашению «Советского спорта» находится в России, подарили свитер сборной России по хоккею.

Марадона находится в Петербурге, где посетил «Хоккейный город» – многофункциональный спортивный комплекс рядом с Ледовым дворцом. Комплекс служит тренировочной базой для команд системы СКА.





Напомним, 2 июля в Петербурге состоится финальный матч Кубка конфедераций-2017, в котором сыграют Германия и Чили. Встреча начнется в 21:00. «Советский спорт» проведет ее текстовую трансляцию.