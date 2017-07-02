Марадоне подарили свитер сборной России (фото)
Бывшему нападающему
сборной Аргентины Диего Марадоне, который в эти дни по приглашению «Советского
спорта» находится в России, подарили свитер сборной России по хоккею.
Марадона находится в Петербурге, где посетил «Хоккейный город» – многофункциональный спортивный комплекс рядом с Ледовым дворцом. Комплекс служит тренировочной базой для команд системы СКА.
Напомним, 2 июля в Петербурге состоится финальный матч Кубка
конфедераций-2017, в котором сыграют Германия и Чили. Встреча начнется в 21:00.
«Советский спорт» проведет ее текстовую трансляцию.
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