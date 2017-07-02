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Клопп не хочет отпускать Старриджа из «Ливерпуля»

Ярослав Карамов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Главный тренер «Ливерпуля» выступает против продажи нападащего Даниэля Старриджа нынешним летом. По мнению немецкого специалиста, заменить этого игрока будет очень трудно, пишет The Mirror.

В конце прошлого сезона 27-летний Старридж перестал проходить в основу «красных», что дало СМИ повод предполагать, что игрок может сменить команду.

В числе клубов, где может продолжить карьеру форвард, назывались «Вест Хэм», «Эвертон» и «Милан».

В минувшем сезоне нападающий сборной Англии провел в АПЛ 20 матчей, в которых забил три мяча и отдал одну результативную передачу.

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