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Призовой фонд The International 2017 превысил $20 миллионов

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Призовой фонд турнира The International 2017 превысил отметку в 20 миллионов долларов.


Напомним, что прошлогодний рекорд призового фонда составлял 20,77 млн долларов.

Призовой фонд чемпионата формируется за счет 25% от продаж внутриигровых предметов. Фонд будет расти вплоть до окончания турнира.

The International 2017 пройдет с 7 по 12 августа в Сиэтле. 

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