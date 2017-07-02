Призовой фонд The International 2017 превысил $20 миллионов
Призовой фонд турнира The International 2017 превысил отметку в 20 миллионов долларов.
20 Million Dollars!#Dota2 #TI7 #esports pic.twitter.com/amswae9xVJ— Dota 2 (@dota2updates) 1 июля 2017 г.
Напомним, что прошлогодний рекорд призового фонда составлял 20,77 млн долларов.
Призовой фонд чемпионата формируется за счет 25% от продаж внутриигровых предметов. Фонд будет расти вплоть до окончания турнира.
The International 2017 пройдет с 7 по 12 августа в Сиэтле.
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