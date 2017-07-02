Валерий Непомнящий: В матче с Чили Роналду не позволили устроить феерию

Известный футбольный специалист Валерий Непомнящий поделился мнением о выступлении сборной Португалии и ее лидера Криштиану Роналду на Кубке конфедераций.

- Считаю, все по делу. Португальцы не проиграли Чили, но и не выиграли, поэтому результат закономерен.

Роналду меня не разочаровал. Он работал усердно, был самим собой. В матче с Чили ему не позволили устроить феерию, но что делать? Все знают, как следует играть против Криштиану. Тем не менее, португалец мне понравился, — рассказал Непомнящий в интервью RT.

Напомним, что в полуфинале Кубка конфедераций сборная Португалии уступила команде Чили (0:0, 0:3 – по пенальти) и в воскресенье, 2 июля, сыграет за третье место с мексиканцами.