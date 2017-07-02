Валерий Непомнящий: Сборная России пыталась наиграть какие-то связки во время Кубка конфедераций

Известный футбольный специалист Валерий Непомнящий поделился мнением о выступлении сборной России на Кубке конфедераций.

- Понимаю, что Кубок конфедераций — турнир, с помощью которого принимающая сторона имеет возможность лучше подготовиться к чемпионату мира. В какой-то степени это коммерческое предприятие, а та же Германия продемонстрировала, что для нее Кубок конфедераций — один из этапов подготовки к чемпионату мира. Немцы решили проверить свои резервы.

Сборная России тоже пыталась наиграть какие-то связки. Задачи разные, но мне кажется, что турнир имеет право на жизнь. Россия как страна, готовящаяся принять чемпионат мира, извлекала из него свою пользу, — рассказал Непомнящий в интервью RT.

Напомним, что сборная России на Кубке конфедерации набрала в группе А три очка, обыграв сборную Новой Зеландии (2:0), и не смогла выйти из группы, заняв третью строчку в турнирной таблице.

