Марадона и Роналдо посетят финал Кубка конфедераций

Виктор Лосев: В сборной Германии ребята собраны не подарок, и они это уже доказали

Олимпийский чемпион 1988 года в составе сборной СССР Виктор Лосев поделился мнением о сборных Чили и Германии, которые в воскресенье сыграют в финале Кубка конфедераций.