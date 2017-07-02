Марадона и Роналдо посетят финал Кубка конфедераций
Экс-футболисты сборных Аргентины и Бразилии Диего Марадона и Роналдо приехали
в Петербург на финальный матч Кубка конфедераций-2017.
Кроме них на матче будут Халк, Жулио Баптиста, Марсель
Десайи, Самюэль Это’о, Иван Саморано и Александр Кержаков.
Напомним, в финале Кубка конфедераций сыграют Чили и
Германия. Матч пройдет 2 июля на стадионе «Санкт-Петербург» и начнется в 21:00.
Марадона приехал в Россию по приглашению, «Советского спорта».
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