Дзагоев, Васин и Головин присоединились к ЦСКА на сборе в Австрии

Юрий Калитвинцев: Три матча за четыре дня – это сборы, через это надо пройти

Главный тренер московского «Динамо» Юрий Калитвинцев поделился впечатлениями от победы над болгарским «Лудогорцем» (3:1) в товарищеском матче на сборе в Австрии.