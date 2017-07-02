Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Португалия- : -Мексика
Футбол  Чили- : -Германия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Дзагоев, Васин и Головин присоединились к ЦСКА на сборе в Австрии

Источник:  ФК ЦСКАКомментарии

Футболисты ЦСКА Алан Дзагоев, Виктор Васин и Александр Головин присоединились к команде на предсезонном сборе в Австрии.

Сегодня все три игрока тренировались в общей группе армейцев, сообщает официальный твиттер клуба.

Напомним, Дзагоев проходил в Сербии курс реабилитации после травмы, а Васину и Головину, выступавших за сборную России на Кубке конфедераций, была предоставлена неделя отдыха.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Сергей Ткачев: В ЦСКА мне дали понять: сейчас лучше уйти в арендуПолузащитник Сергей Ткачев рассказал, как состоялся его переход из ЦСКА в «Арсенал», за который он будет выступать на правах аренды.Нападающий «Барселоны» Эль-Хаддади отказался от перехода в «Зенит»Нападающий «Барселоны» Мунир Эль-Хаддади отказался перейти в «Зенит», сообщает Sport.es.Фернандо Кавенаги провел прощальный матчНа домашнем стадионе «Ривер Плейт» состоялся прощальный матч нападающего Фернандо Кавенаги.Хави Гарсия может стать игроком «Бордо»Полузащитник «Зенита» Хави Гарсия может продолжить карьеру в французком «Бордо».Давид Юрченко: «Тосно» хочет удивить «Зенит»Вратарь «Тосно» Давид Юрченко заявил о намерении игроков его команды удивить «Зенит» своей игрой.«Зенит» подписывает игрока за 23 млн евро, «Спартак» – за ноль рублей (видео)«Зенит» подписывает игрока за 23 млн евро, «Спартак» – за ноль рублей (видео)В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.«Зенит» купил лучшего в «Роме». Самое удивительное про Леандро Паредеса«Зенит» купил лучшего в «Роме». Самое удивительное про Леандро ПаредесаВы узнаете: по какому показателю Паредес был лучшим в «Роме», как отметил дебют в сборной и сколько лет он играет в футбол.Поветкин победил Руденко, Пакьяо проиграл Хорну, Паредес перешел в «Зенит», а Дадонов вернулся во «Флориду». Главные новости утра«Советский спорт» предлагает Вам начать день с главных новостей утра.Леандро Паредес: Сделаю все, чтобы «Зенит» побеждалПолузащитник «Зенита» Леандро Паредес прокомментировал свой переход из «Ромы» в клуб из Санкт-Петербурга.«Ахмат» подписал контракт с бразильцем Филипе Сампайо«Ахмат» подписал контракт с бразильцем Филипе СампайоЭкс-защитник «Боавишты» бразилец Филипе Сампайо подписал контракт с футбольным клубом «Ахмат», сообщает пресс-служба грозненской команды.Юрий Калитвинцев: Три матча за четыре дня – это сборы, через это надо пройтиГлавный тренер московского «Динамо» Юрий Калитвинцев поделился впечатлениями от победы над болгарским «Лудогорцем» (3:1) в товарищеском матче на сборе в Австрии.Полузащитник «Амкара» Беликов продолжит карьеру в «Химках»Полузащитник «Амкара» Иван Беликов перешел в «Химки», сообщает официальный сайт пермской команды.Виктор Гончаренко: Находим тот баланс, который нужен в преддверии старта в чемпионатеГлавный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал победу над «Партизаном» (3:0) в товарищеском матче.Хавбек сборной Италии перейдет в «Спартак»? Таблица трансферов РФПЛХавбек сборной Италии перейдет в «Спартак»? Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.Агент Мака: ПАОК проявляет большой интерес, но есть и другие вариантыАгент полузащитника «Зенита» Роберта Мака Юрай Венглос рассказал о возможной аренде футболиста в ПАОК.Гол Мелкадзе принес «Тосно» победу над «Вардаром»Футболисты «Тосно» из Ленинградской области переиграли македонский «Вардар» в товарищеском матче на сборе в Словении.«Спартаку» с «Зенитом» должно быть страшно. ЦСКА разгромил «Партизан»«Спартаку» с «Зенитом» должно быть страшно. ЦСКА разгромил «Партизан»Московский ЦСКА разгромил чемпионов Сербии в контрольном матче на сборах.«Уфа» обыграла румынскую «Университатю»Футболисты «Уфы» обыграли румынскую «Университатю» в товарищеском матче на учебно-тренировочном сборе в Австрии.Зе Луиш забил и набил оппоненту морду. «Спартак» снова победил (видео)Зе Луиш забил и набил оппоненту морду. «Спартак» снова победил (видео)Во втором контрольном матче на летних сборах «Спартак» обыграл сербский «Вождовац» – 3:2.Полузащитник «Амкара» Йовичич может оказаться в «Црвене Звезде»Полузащитник пермского «Амкара» Бранко Йовичич может оказаться в сербской «Црвене Звезде», сообщает Мozzartsport.
Хоккей
Агент Радулова: Ведем переговоры с четырьмя клубами НХЛ
Бокс
Боб Арум: Пакьяо сделал достаточно для победы над Хорном
Футбол
Нападающий «Барселоны» Эль-Хаддади отказался от перехода в «Зенит»
Футбол
Халк посетит финал Кубка конфедераций
все новости
ЦСКА
ЦСКАкалендарьстатистика
Александр Головин
Александр Головинвсе новости
Виктор Васин
Виктор Васинвсе новости
Алан Дзагоев
Алан Дзагоеввсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости