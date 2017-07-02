Дзагоев, Васин и Головин присоединились к ЦСКА на сборе в Австрии
Источник: ФК ЦСКАКомментарии
Футболисты ЦСКА Алан Дзагоев, Виктор Васин и Александр Головин присоединились к команде на предсезонном сборе в Австрии.
Сегодня все три игрока тренировались в общей группе армейцев, сообщает официальный твиттер клуба.
Напомним, Дзагоев проходил в Сербии курс
реабилитации после травмы, а Васину и Головину, выступавших за сборную России
на Кубке конфедераций, была предоставлена неделя отдыха.
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