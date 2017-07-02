Дион Уэйтерс: «Оклахома» обошлась со мной по-свински

Защитник «Майами Хит» Дион Уэйтерс заявил, что «Оклахома-Сити Тандер» поступила с ним по-свински, отчислив в межсезонье НБА 2015/2016.

«У меня до сих ощущение, будто они просто играли со мной и моей семье. У меня были предложения, однако я хотел остаться в «Оклахоме». Но «Тандерс» поступили просто по-свински, я узнал, что от меня попросту отказались», - приводит слова Уэйтерса Slam Online.

В прошедшем сезоне Уэйтерс в среднем за 30 минут на паркете набирал 16 очков, делал 4 результативных передачи и собирал 3 подбора.