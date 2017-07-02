Португалия – Мексика. Нету выйдет в стартовом составе
Стали известны стартовые составы сборных Португалии и Мексики на матч за
третье место Кубка конфедераций-2017.
Португалия: Патрисиу, Пепе, Нету, Семеду, Данилу, Моутинью, Элизеу, Андре Силва, Пицци, Нани, Желсон Мартинш.
Мексика: Очоа, Араухо, Маркес, Лаюн, Вела, Хавьер Эрнандес, Морено, Эррера, Гуардадо, Перальта, Рейес.
Напомним, матч пройдет 2 июля в Москве и начнется в 15:00. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.
Матч
Португалия - Мексика - 0:01-й тайм
Состав
Португалия: Патрисиу, Нету, Семеду, Пепе, Элизеу, Моутинью, Перейра, Мартинш, Пицци, Силва А., Нани
Мексика: Очоа, Маркес, Рейес Л., Морено, Лайюн, Араухо, Гуардадо, Эррера, Перальта, Вела, Эрнандес
Незабитые пенальти
Силва А. (Португалия), 17
Предупреждения:
Судья:
Фахад Аль-Мирдаси (Саудовская Аравия)
Место и дата
02 июля 15:00, Спартак, Текстовая трансляция