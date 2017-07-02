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Мэтт Митрион: После боя с Емельяненко попросил подписать Федора свои перчатки

Источник:  Lenta.ruКомментарии

Американский боец смешанных единоборств Мэтт Митрион прокомментировал победу над россиянином Федором Емельяненко.

«Это человек, которым я восхищался, смотрел его бои с открытым ртом… Мне тяжело объяснить свои эмоции. Безусловно, я рад, что мне удалось победить. Но я нокаутировал своего кумира, и это меня расстраивает. После боя я попросил Федора подписать свои перчатки», — цитирует Митриона «Лента.Ру« со ссылкой на «Известия».

Напомним, что Митрион в недавнем бою победил Емельяненко на второй минуте первого раунда нокаутом.

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