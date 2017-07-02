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Игрок, перешедший из «Краснодара», принес «Спартаку» победу в первенстве России

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Спартак» выиграл первенство России среди игроков 2001 года рождения.

В финале турнира, который прошел в академии «Спартака», красно-белые взяли верх над сверстниками из «Локомотива» со счетом 2:1. Победный гол на счету полузащитника «Спартака» Ивана Репяха.

Ранее сообщалось, что из-за ухода Репяха в «Спартак» президент «Краснодара» Сергей Галицкий не намерен идти на уступки в вопросе компенсации за переход форварда Федора Смолова.

Москва
Первенство России (команды 2001 г.р.)
Финал
«Локомотив» (Москва) – «Спартак» (Москва) – 1:2

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