Игрок, перешедший из «Краснодара», принес «Спартаку» победу в первенстве России
Источник: «Советский спорт»Комментарии
«Спартак» выиграл первенство России среди игроков 2001 года рождения.
В финале турнира, который прошел в академии «Спартака», красно-белые взяли верх над сверстниками из «Локомотива» со счетом 2:1. Победный гол на счету полузащитника «Спартака» Ивана Репяха.
Ранее сообщалось, что из-за ухода Репяха в «Спартак» президент «Краснодара» Сергей Галицкий не намерен идти на уступки в вопросе компенсации за переход форварда Федора Смолова.
Москва
Первенство России (команды 2001 г.р.)
Финал
«Локомотив» (Москва) – «Спартак» (Москва) – 1:2
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически