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Британец откусил отчиму часть уха из-за спора о национальности Маррея

Источник:  Lenta.ruКомментарии

Британец Ли Кларк откусил часть уха своему отчиму Алистеру Уилсону из-за спора о национальности теннисиста Энди Маррэя, сообщает «Lenta.ru».

34-летний Кларк утверждал, что спортсмен является британцем, в то время как Уилсон доказывал, что Маррэй - шотландец. Диалог на повышенных тонах перерос в драку,  во время которой Кларк откусил отчиму кусочек уха.

Уилсон был госпитализирован. Врачи пришили ему откушенный фрагмент, однако он не прижился.

Маррэй, являющийся первой ракеткой мира, родился в шотландском Глазго, однако сейчас живет в Лондоне.

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