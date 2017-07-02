Британец откусил отчиму часть уха из-за спора о национальности Маррея

Британец Ли Кларк откусил часть уха своему отчиму Алистеру Уилсону из-за спора о национальности теннисиста Энди Маррэя, сообщает «Lenta.ru».

34-летний Кларк утверждал, что спортсмен является британцем, в то время как Уилсон доказывал, что Маррэй - шотландец. Диалог на повышенных тонах перерос в драку, во время которой Кларк откусил отчиму кусочек уха.

Уилсон был госпитализирован. Врачи пришили ему откушенный фрагмент, однако он не прижился.

Маррэй, являющийся первой ракеткой мира, родился в шотландском Глазго, однако сейчас живет в Лондоне.