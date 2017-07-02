Александр Мостовой: В финале победят немцы. Молодость и задор
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Экс-игрок сборной России Александр Мостовой, поделился своим мнение по поводу предстоящего финала Кубка конфедераций.
«Ожидаю яркой игры от Германии. Понятно, что и те, и другие заслуживают победы. Но почему я отдаю предпочтение немцам? Я думаю молодость и задор сыграют решающую роль. Хотя турнир и был короткий, но многие футболисты сильно подустали. Если вы обратите внимание, то вторые таймы смотрелись менее резво, чем первые. А немцы оба тайма играли на одинаковом темпе, за счет этого они и обыгрывали соперников, на мой взгляд. Думаю, так же будет и в финале», – сказал Мостовой.
Матч
Место и дата
02 июля 21:00, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция
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