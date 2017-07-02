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Паредес провел первую тренировку с «Зенитом»

Источник:  ФК «Зенит»Комментарии

Полузащитник «Зенита» Леандро Паредес провел первую тренировку с командой на сборе в Австрии, сообщает официальный сайт клуба.

Паредес стал игроком сине-бело-голубых 1 июля. В петербургский клуб он перешел из «Ромы» за 23 миллиона евро.

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Напомним, «Зенит» на сборе в Австрии проведет два товарищеских матча. 4 июля петербуржцы сыграют с «Аустрией», 8 июля – с соперником, имя которого будет объявлено позже. Сбор продлится до 10 июля.

16 июля «Зенит» проведет первый матч в РФПЛ сезона-2017/18 в Хабаровске против СКА.
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