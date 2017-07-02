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Марадона пожелал СКА победы в следующем сезоне (видео)

Андрей Васильев
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии
Марадона пожелал СКА победы в следующем сезоне (видео)

Бывший нападающий сборной Аргентины Диего Марадона, который в эти дни по приглашению «Советского спорта» находится в России, пожелал удачи СКА в новом сезоне.

- Пускай СКА только побеждает в новом сезоне! - сказал Марадона.

Диего написал пожелание удачи на вымпеле СКА. 

Напомним, 2 июля в Петербурге состоится финальный матч Кубка конфедераций-2017, в котором сыграют Германия и Чили. Встреча начнется в 21:00. «Советский спорт» проведет ее текстовую трансляцию.

В сезоне-2016/17 СКА во второй раз стал обладателем Кубка Гагарина. 

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