Марадона пожелал СКА победы в следующем сезоне (видео)

Бывший нападающий сборной Аргентины Диего Марадона, который в эти дни по приглашению «Советского спорта» находится в России, пожелал удачи СКА в новом сезоне.

- Пускай СКА только побеждает в новом сезоне! - сказал Марадона.

Диего написал пожелание удачи на вымпеле СКА.

Напомним, 2 июля в Петербурге состоится финальный матч Кубка конфедераций-2017, в котором сыграют Германия и Чили. Встреча начнется в 21:00. «Советский спорт» проведет ее текстовую трансляцию.

В сезоне-2016/17 СКА во второй раз стал обладателем Кубка Гагарина.