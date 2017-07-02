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Сергей Зиновьев: Надеемся укрепиться игроками из КХЛ

Источник:  ХК «Металлург» (Новокузнецк)Комментарии

Генеральный директор новокузнецкого «Металлурга» Сергей Зиновьев рассказал о подготовке команды к дебютному для нее сезону ВХЛ.

- Цели и задачи перед командой мы будем ставить непосредственно перед началом сезона, - сказал Зиновьев. - Мы вступили в Высшую лигу, потому что нам не оставили никакого другого шанса и права выступать в КХЛ. Это не наша вина, мы вынуждены - такое было решение со стороны КХЛ, о чем я уже говорил ранее. Так что на сегодняшний день мы готовимся к выступлению в ВХЛ.

Надеемся, что сезон 2017/18 для нас сложится удачно. Повторюсь, цели и задачи будут поставлены перед началом регулярного чемпионата, потому что сейчас идет процесс формирования команды, с рядом игроков уже достигнуто соглашение. И я считаю, что это хорошие игроки. Будут в составе команды на этот сезон и иностранные хоккеисты, с несколькими игроками, опять же, мы уже договорились о переходе.

В начале следующей недели команда собирается в Новокузнецке, будем работать, посмотрим, что у нас есть. На формирование состава есть 2 месяца, будем смотреть на тех игроков, которые не попадут в составы клубов КХЛ - надеемся на это укрепление. В свете тех событий, которые произошли в мае, тяжело удержать свою молодежь, которая хочет выступать в Континентальной лиге. Мы никоим образом не можем их удержать. Велись переговоры со всеми ребятами, которых мы хотели оставить, но никак не можем их удержать, и финансы здесь не самое главное - хоккеисты просто хотят расти дальше как мастера и играть с хорошими соперниками, расти дальше в спортивном плане.

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