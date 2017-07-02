Виктор Лосев: В сборной Германии ребята собраны не подарок, и они это уже доказали

Олимпийский чемпион 1988 года в составе сборной СССР Виктор Лосев поделился мнением о сборных Чили и Германии, которые в воскресенье сыграют в финале Кубка конфедераций.

- Считаю, что в финале заслуженно встречаются команды Германии и Чили. Если смотреть с точки зрения футбольного опыта, понятно, что преимущество на стороне чилийцев. Многим из них под 30, и в этом составе они играют уже много лет. В этом аспекте их преимущество значительно.

Но та игра, которую показали немцы, собравшись в этом составе впервые, выглядит вполне достойно. Может быть, им в определенных моментах не будет хватать опыта, но говорить об этом можно с натяжкой, если учитывать, что все эти молодые футболисты играют в ведущих клубах и являются игроками основных составов. В сборной Германии ребята собраны не подарок, и они это уже доказали, - передает слова Лосева «Газета.Ru»

Напомним, что финальный матч Кубка конфедераций начнется в 21:00 по московскому времени.