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Виктор Лосев: У игроков сборной Германии ощущается некая самоуверенность

Источник:  Газета.RuКомментарии

Олимпийский чемпион 1988 года в составе сборной СССР Виктор Лосев поделился ожиданием от матча сборных Чили и Германии, которые в воскресенье сыграют в финале Кубка конфедераций.

- Есть ли у команды Чили преимущество над Германией? В желании, может быть. Повторюсь, у немцев ощущается некая переизбыточность и самоуверенность. Они, конечно, хороши, но молоды, и за счет опыта чилийцы сумеют им противостоять.

Ну и впереди у сборной Чили очень сильные игроки – Артуро Видаль и Алексис Санчес. Они из любой ситуации, из полумомента могут сотворить гол, и к этому, как мне кажется, немцы не очень готовы. Тем более в воротах у них не Мануэль Нойер, - передает слова Лосева «Газета.Ru».

Напомним, что финальный матч Кубка конфедераций начнется в 21:00 по московскому времени.

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