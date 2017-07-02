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Диего Марадона: Обязательно буду играть в хоккей, когда появится время (видео)

Андрей Васильев
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии
Диего Марадона
Диего МарадонаФото: «Советский спорт»

Бывший нападающий сборной Аргентины Диего Марадона, который в эти дни по приглашению «Советского спорта» находится в России, рассказал, когда начнет играть в хоккей.

– Когда у меня появится свободное время, обязательно буду играть в хоккей, – сказал Марадона после посещения «Хоккейного города» в Петербурге.


«Хоккейный город» – многофункциональный спортивный комплекс рядом с Ледовым дворцом в Петербурге. Комплекс служит тренировочной базой для команд системы СКА.  

Напомним, 2 июля в Петербурге состоится финальный матч Кубка конфедераций-2017, в котором сыграют Германия и Чили. Встреча начнется в 21:00. «Советский спорт» проведет ее текстовую трансляцию.

Марадона посетил «Хоккейный город» (видео)

Диего Армандо Марадона пробует лед в Санкт-Петербурге (фото Сергея Колушева)

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