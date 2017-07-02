Рашид Рахимов: Финал пойдет по сценарию игры Германии с Мексикой

Экс-тренер грозненского «Терека» Рашид Рахимов дал свой прогноз на финал Кубка конфедераций в Санкт-Петербурге.

«Я думаю, игра будет непредсказуемая, и у той, и у другой команды свои сильные стороны. Немцы – это очень хорошая организация, дисциплина. Уровень их класса и мастерства мы видим на протяжении всего турнира. Что касается чилийцев, они с самого начала ставили задачу выиграть этот Кубок.

Один единственный эпизод может решить исход этого матча или, по крайней мере, перевернуть игру. Не исключаю, что финал будет проходить по сценарию полуфинала с Мексикой. То есть Германия в первые 10-15 минут попытается забить быстрые голы, а дальше Чили придется идти в атаку, открываться, а немцы используют свой контратакующий потенциал…», – сказал Рахимов.