Александр Комаристый: Эмоции от возвращения в «Спартак» самые что ни на есть положительные

Нападающий Александр Комаристый поделился эмоциями от возвращения в «Спартак».

- Эмоции от возвращения в «Спартак» самые что ни на есть положительные, - сказал игрок. - Когда-то играл в этой команде, пусть и недолго, но тот сезон остался в памяти. Москва, родной дом, хороший клуб, у которого много болельщиков.



- Вы же именно в «Спартаке» набрали больше всего очков за сезон в КХЛ (22 очка в сезоне-2011/12).

- Да, так и было. Не могу сказать, что у меня какая-то запредельная статистика. Во всех клубах набирал в районе 20 очков за сезон. Чуть больше, чуть меньше.



- Вам уже объявили, каким будет первый сбор команды в Чехии?

- Одно могу асказать: каким бы тяжелым он ни был, мы должны быть готовы к нагрузкам. А как иначе?





