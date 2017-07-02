Клэй Томпсон: Да, я промахнулся, исполняя данк. Бывает, я же чемпион НБА

Защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Клэй Томпсон прокомментировал свой промах по кольцу во время исполнения данка на показательных выступлениях в Китае.

«Нужно уметь посмеяться на собой. Все равно мероприятие получилось крутым. Пачулия меня подталкивал к тому, чтобы провести соревнования по данкам.

Но это же стыдно, если меня будут считать более худшим данкером, чем Зазу? Когда я промахнулся, то мне было неловко, а потом я вспомнил, что являюсь чемпионом НБА и все стало нормально», - цитирует Томпсона San Jose Mercury News.

В прошедшем сезоне Томпсон за 34 минуты на паркете набирал 22 очка, отдавал 2 передачи и делал 4 подбора.