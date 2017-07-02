Квинси Промес: Все наши футболисты сборной России подойдут в хорошем состоянии к сезону

Нападающий «Спартака» Квинси Промес после субботнего товарищеского матча против «Вождоваца» (3:2) выразил уверенность в том, что игроки красно-белых выступавшие в составе сборной России на Кубк конфедераций подойдут в хорошем состоянии к сезону.

- Конечно, короткий отпуск у игроков сборной России несет определенные сложности, потому что у нас высокие игровые и тренировочные нагрузки и нам нужно время, чтобы восстанавливаться. Короткий отпуск этому не способствует, и нам нужно будет учитывать эти обстоятельства в будущем. Принимать как данность, что у ребят из сборной России было мало времени на восстановления.

Я уверен, что они будут в хорошей форме. Да и сейчас они в хорошей форме. Сборная России не добралась до финала Кубка конфедерации, и у них есть время, чтобы отдохнуть. Это настоящие звери на поле, которые будут в великолепной форме. Все наши футболисты сборной России подойдут в хорошем состоянии к сезону, — поведал Промес в видеоинтервью клубной пресс-службе.

Напомним, что 14 июля «Спартак» в матче за Суперкубок России сыграет с земляками из «Локомотива».