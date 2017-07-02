Квинси Промес: Мы довольны тем, что добились положительного результата в матче с Вождовацем»

Нападающий «Спартака» Квинси Промес поделился впечатлениями от субботнего товарищеского матча против «Вождоваца» (3:2).

- Отличные ощущения. Мы выиграли. Это еще один шаг к тому, чтобы обрести идеальные кондиции перед матчем за Суперкубок России с «Локомотивом». Понятно, что всегда есть те моменты, которые можно улучшить, но мы довольны тем, что добились положительного результата. Мы показываем, что находимся в хорошей форме. Мы демонстрируем таким образом движение вперед, - рассказал Промес в видеоинтервью клубной пресс-службе.

Напомним, что 14 июля «Спартак» в матче за Суперкубок России сыграет с земляками из «Локомотива».